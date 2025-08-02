Yatırım ve BES Fonları Haftalık Getirileri Açıklandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,68, BES fonları yüzde 0,43 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 1,21 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda görüldü.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,16 ile "Endeks"te görülürken, "Kıymetli Madenler" fonu yüzde 1,24 geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,68 1445 362 Borsa Yatırım Fonları 0,02 15 9 Borçlanma Araçları Fonları 0,50 74 8 Fon Sepeti Fonları -0,58 46 35 Hisse Senedi Fonları 0,95 135 26 Karma ve Değişken Fonlar 0,17 104 51 Katılım Fonları 0,56 62 13 Kıymetli Maden Fonları -1,21 0 22 Para Piyasası Fonları 0,72 70 0 Serbest Fon 0,85 954 207 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,43 336 62 Başlangıç Fonları 0,65 10 0 Borçlanma Araçları 0,25 39 6 Değişken 0,58 125 18 Devlet Katkısı 0,17 10 2 Endeks 1,16 5 0 Fon Sepeti Fonu 0,06 16 6 Hisse Senedi 0,45 28 6 Karma 0,38 6 3 Katılım 0,83 34 2 Kıymetli Madenler -1,24 0 15 OKS Katılım 0,82 24 0 OKS Standart 0,10 9 1 Para Piyasası 0,59 13 0 Standart -0,01 11 2 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,17 2 1

(Sürecek)