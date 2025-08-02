Yatırım ve BES Fonları Haftalık Getirileri Açıklandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,68, BES fonları ise yüzde 0,43 değer kazanarak yatırımcılarını sevindirdi. Hisse Senedi Fonları en fazla artış gösteren fon kategorisi oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,68, BES fonları yüzde 0,43 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,95 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 1,21 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda görüldü.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,16 ile "Endeks"te görülürken, "Kıymetli Madenler" fonu yüzde 1,24 geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 0,681445362
Borsa Yatırım Fonları0,02159
Borçlanma Araçları Fonları0,50748
Fon Sepeti Fonları-0,584635
Hisse Senedi Fonları0,9513526
Karma ve Değişken Fonlar0,1710451
Katılım Fonları0,566213
Kıymetli Maden Fonları-1,21022
Para Piyasası Fonları0,72700
Serbest Fon0,85954207
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,4333662
Başlangıç Fonları0,65100
Borçlanma Araçları0,25396
Değişken0,5812518
Devlet Katkısı0,17102
Endeks1,1650
Fon Sepeti Fonu0,06166
Hisse Senedi0,45286
Karma0,3863
Katılım0,83342
Kıymetli Madenler-1,24015
OKS Katılım0,82240
OKS Standart0,1091
Para Piyasası0,59130
Standart-0,01112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,1721
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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