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Yatırımcı rehberi

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Bu hafta yatırım fonları ortalama %1,26, BES fonları ise %0,78 değer kazandı. Hisse senedi fonları en çok yükselirken, borsa yatırım fonları en fazla değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 0,78 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,37 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,5 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek değer kaybeden kategori yüzde 1,72 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları1,261758236
Borsa Yatırım Fonları-6,37525
Borçlanma Araçları Fonları0,81850
Fon Sepeti Fonları0,657120
Hisse Senedi Fonları1,8616613
Karma ve Değişken Fonlar1,821589
Katılım Fonları0,507618
Kıymetli Maden Fonları-1,45026
Para Piyasası Fonları0,45772
Serbest Fon1,331125148
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları0,7834553
Başlangıç Fonları0,54100
Borçlanma Araçları1,18430
Değişken1,0210914
Devlet Katkısı1,21120
Endeks1,1640
Fon Sepeti Fonu0,64185
Hisse Senedi1,50383
Karma0,95101
Katılım0,40359
Kıymetli Madenler-1,72020
OKS Katılım0,38240
OKS Standart0,7591
Para Piyasası0,49130
Standart1,00130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8930

(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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