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Yatırımcı rehberi

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,61, BES fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti. En çok kazandıran kıymetli maden fonları olurken, hisse senedi fonları en fazla kaybettiren oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,61, BES fonları yüzde 0,69 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,20 ile "Kıymetli Maden Fonları" nda, en fazla azalış yüzde 2,08 ile "Hisse Senedi Fonları" nda gerçekleşti.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,91'le "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 3 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-0,611189824
Borsa Yatırım Fonları-1,96723
Borçlanma Araçları Fonları0,246619
Fon Sepeti Fonları-0,392963
Hisse Senedi Fonları-2,0830151
Karma ve Değişken Fonlar-0,8649123
Katılım Fonları0,338022
Kıymetli Maden Fonları1,20261
Para Piyasası Fonları0,73790
Serbest Fon-0,64830445
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları-0,69138260
Başlangıç Fonları0,69100
Borçlanma Araçları-0,322122
Değişken-1,022398
Devlet Katkısı-2,14012
Endeks-3,0004
Fon Sepeti Fonu-0,60618
Hisse Senedi-2,21042
Karma-0,2356
Katılım-0,161727
Kıymetli Madenler0,91191
OKS Katılım0,46222
OKS Standart-0,81010
Para Piyasası0,69130
Standart-1,18013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,7012
(Sürecek)

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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