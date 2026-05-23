Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,24, BES fonları ise yüzde 3,66 değer kaybetti. En fazla düşüş hisse senedi fonlarında yaşanırken, para piyasası fonları sınırlı yükseldi.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 8,42 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 8,71 ile "Endeks" fonları oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-3,247161274
Borsa Yatırım Fonları-6,37525
Borçlanma Araçları Fonları-0,085035
Fon Sepeti Fonları-3,29783
Hisse Senedi Fonları-8,423176
Karma ve Değişken Fonlar-3,0320147
Katılım Fonları-1,354944
Kıymetli Maden Fonları-3,24026
Para Piyasası Fonları0,69781
Serbest Fon-3,13509762
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-3,6658340
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları-0,91538
Değişken-4,557117
Devlet Katkısı-5,43012
Endeks-8,7104
Fon Sepeti Fonu-4,05122
Hisse Senedi-8,08041
Karma-2,68010
Katılım-3,50836
Kıymetli Madenler-3,24020
OKS Katılım-0,511212
OKS Standart-2,40010
Para Piyasası0,68130
Standart-3,32013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,7812
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
