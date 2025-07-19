Yatırım ve BES Fonları Bu Hafta Yükseliş Gözlemledi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları yüzde 0,53 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,03 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,06 ile "Katılım"da görülürken, en çok düşen yüzde 0,35 ile "Devlet Katkısı" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,89 1486 311 Borsa Yatırım Fonları 0,51 17 8 Borçlanma Araçları Fonları 0,43 63 19 Fon Sepeti Fonları 1,03 77 4 Hisse Senedi Fonları 0,83 122 38 Karma ve Değişken Fonlar 0,75 120 34 Katılım Fonları 0,87 74 1 Kıymetli Maden Fonları 0,68 22 0 Para Piyasası Fonları 0,89 70 0 Serbest Fon 0,94 938 215 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,53 307 89 Başlangıç Fonları 0,94 10 0 Borçlanma Araçları -0,16 11 34 Değişken 0,65 132 11 Devlet Katkısı -0,35 2 10 Endeks 0,15 2 3 Fon Sepeti Fonu 0,50 16 5 Hisse Senedi 0,46 22 11 Karma 0,41 8 1 Katılım 1,06 36 0 Kıymetli Madenler 0,86 15 0 OKS Katılım 0,83 24 0 OKS Standart 0,07 5 5 Para Piyasası 0,96 13 0 Standart -0,06 4 9 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,80 3 0

(Sürecek)