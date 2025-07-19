Yatırım ve BES Fonları Bu Hafta Yükseliş Gözlemledi

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları ise yüzde 0,53 değer kazandı. En fazla yükseliş yatırım fonları arasında 'Fon Sepeti Fonları'nda, BES fonları arasında ise 'Katılım'da gerçekleşti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları yüzde 0,53 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,03 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,06 ile "Katılım"da görülürken, en çok düşen yüzde 0,35 ile "Devlet Katkısı" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 0,891486311
Borsa Yatırım Fonları0,51178
Borçlanma Araçları Fonları0,436319
Fon Sepeti Fonları1,03774
Hisse Senedi Fonları0,8312238
Karma ve Değişken Fonlar0,7512034
Katılım Fonları0,87741
Kıymetli Maden Fonları0,68220
Para Piyasası Fonları0,89700
Serbest Fon0,94938215
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,5330789
Başlangıç Fonları0,94100
Borçlanma Araçları-0,161134
Değişken0,6513211
Devlet Katkısı-0,35210
Endeks0,1523
Fon Sepeti Fonu0,50165
Hisse Senedi0,462211
Karma0,4181
Katılım1,06360
Kıymetli Madenler0,86150
OKS Katılım0,83240
OKS Standart0,0755
Para Piyasası0,96130
Standart-0,0649
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8030
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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