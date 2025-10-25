Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Yükseliş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1 ve BES fonları yüzde 1,16 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,90 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek değer kaybeden yüzde 0,17 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,10 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 1,00 1608 294 Borsa Yatırım Fonları 1,59 21 5 Borçlanma Araçları Fonları 0,77 83 0 Fon Sepeti Fonları -0,17 59 25 Hisse Senedi Fonları 1,90 145 22 Karma ve Değişken Fonlar 0,63 122 35 Katılım Fonları 0,48 76 8 Kıymetli Maden Fonları 0,15 13 9 Para Piyasası Fonları 0,77 74 0 Serbest Fon 1,08 1036 195 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,16 378 20 Başlangıç Fonları 0,77 10 0 Borçlanma Araçları 0,77 43 1 Değişken 1,35 134 6 Devlet Katkısı 1,88 12 0 Endeks 4,10 5 0 Fon Sepeti Fonu 0,34 19 4 Hisse Senedi 2,21 33 2 Karma 1,23 9 0 Katılım 0,48 33 4 Kıymetli Madenler 0,30 13 3 OKS Katılım 0,75 24 0 OKS Standart 1,10 10 0 Para Piyasası 0,78 13 0 Standart 1,34 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,95 3 0

(Sürecek)