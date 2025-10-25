Haberler

Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Yükseliş

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1, BES fonları ise yüzde 1,16 değer kazandı. Hisse Senedi Fonları, yüzde 1,90 ile en fazla yükselen kategori olurken, Fon Sepeti Fonları yüzde 0,17 ile kayıp yaşadı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1 ve BES fonları yüzde 1,16 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,90 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek değer kaybeden yüzde 0,17 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,10 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları1,001608294
Borsa Yatırım Fonları1,59215
Borçlanma Araçları Fonları0,77830
Fon Sepeti Fonları-0,175925
Hisse Senedi Fonları1,9014522
Karma ve Değişken Fonlar0,6312235
Katılım Fonları0,48768
Kıymetli Maden Fonları0,15139
Para Piyasası Fonları0,77740
Serbest Fon1,081036195
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları1,1637820
Başlangıç Fonları0,77100
Borçlanma Araçları0,77431
Değişken1,351346
Devlet Katkısı1,88120
Endeks4,1050
Fon Sepeti Fonu0,34194
Hisse Senedi2,21332
Karma1,2390
Katılım0,48334
Kıymetli Madenler0,30133
OKS Katılım0,75240
OKS Standart1,10100
Para Piyasası0,78130
Standart1,34130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,9530
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500
