Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,51 ve BES fonları yüzde 1,47 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,48 ile "Borsa Yatırım Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,71 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 1,51 1831 115 Borsa Yatırım Fonları 2,48 26 1 Borçlanma Araçları Fonları 0,57 83 1 Fon Sepeti Fonları 1,82 84 2 Hisse Senedi Fonları 2,47 170 2 Karma ve Değişken Fonlar 1,46 151 5 Katılım Fonları 0,96 87 1 Kıymetli Maden Fonları 0,33 23 1 Para Piyasası Fonları 0,76 75 0 Serbest Fon 1,54 1158 103 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,47 390 0 Başlangıç Fonları 0,77 10 0 Borçlanma Araçları 0,48 44 0 Değişken 1,81 135 0 Devlet Katkısı 1,45 12 0 Endeks 2,71 4 0 Fon Sepeti Fonu 1,91 23 0 Hisse Senedi 2,56 35 0 Karma 1,10 8 0 Katılım 1,62 37 0 Kıymetli Madenler 0,46 16 0 OKS Katılım 0,92 24 0 OKS Standart 0,87 10 0 Para Piyasası 0,78 12 0 Standart 1,03 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,80 3 0

(Sürecek)