Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,51 ve BES fonları yüzde 1,47 değer kazandı. Borsa Yatırım Fonları yüzde 2,48 ile en fazla yükselişi gösterirken, gerileyen fon olmadı. BES fonlarında ise en yüksek artış endeks fonlarında gerçekleşti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,48 ile "Borsa Yatırım Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,71 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları1,511831115
Borsa Yatırım Fonları2,48261
Borçlanma Araçları Fonları0,57831
Fon Sepeti Fonları1,82842
Hisse Senedi Fonları2,471702
Karma ve Değişken Fonlar1,461515
Katılım Fonları0,96871
Kıymetli Maden Fonları0,33231
Para Piyasası Fonları0,76750
Serbest Fon1,541158103
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları1,473900
Başlangıç Fonları0,77100
Borçlanma Araçları0,48440
Değişken1,811350
Devlet Katkısı1,45120
Endeks2,7140
Fon Sepeti Fonu1,91230
Hisse Senedi2,56350
Karma1,1080
Katılım1,62370
Kıymetli Madenler0,46160
OKS Katılım0,92240
OKS Standart0,87100
Para Piyasası0,78120
Standart1,03130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8030
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500

