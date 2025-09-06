Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Değer Kaybı Yaşadı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31 ve BES fonları yüzde 1,35 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,50 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en çok gerileyen fon yüzde 3,61 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,58 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 5,78 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -0,31 1134 722 Borsa Yatırım Fonları -2,78 7 18 Borçlanma Araçları Fonları 0,01 62 20 Fon Sepeti Fonları -0,14 33 50 Hisse Senedi Fonları -3,61 11 154 Karma ve Değişken Fonlar -1,33 30 127 Katılım Fonları 0,94 64 15 Kıymetli Maden Fonları 4,50 22 0 Para Piyasası Fonları 0,80 71 0 Serbest Fon 0,01 841 356 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -1,35 110 290 Başlangıç Fonları 0,80 10 0 Borçlanma Araçları -0,72 20 25 Değişken -1,92 22 121 Devlet Katkısı -3,82 0 12 Endeks -5,78 0 5 Fon Sepeti Fonu -1,12 3 19 Hisse Senedi -4,11 2 33 Karma -1,21 1 8 Katılım -0,33 10 26 Kıymetli Madenler 4,58 16 0 OKS Katılım 0,17 12 12 OKS Standart -2,02 0 10 Para Piyasası 0,80 13 0 Standart -2,56 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,72 0 3

