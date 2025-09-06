Haberler

Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Değer Kaybı Yaşadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları ise yüzde 1,35 değer kaybetti. Kıymetli Maden Fonları en fazla yükselen fon olurken, Hisse Senedi Fonları en çok gerileyen fon oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31 ve BES fonları yüzde 1,35 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,50 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en çok gerileyen fon yüzde 3,61 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,58 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 5,78 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları -0,311134722
Borsa Yatırım Fonları-2,78718
Borçlanma Araçları Fonları0,016220
Fon Sepeti Fonları-0,143350
Hisse Senedi Fonları-3,6111154
Karma ve Değişken Fonlar-1,3330127
Katılım Fonları0,946415
Kıymetli Maden Fonları4,50220
Para Piyasası Fonları0,80710
Serbest Fon0,01841356
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -1,35110290
Başlangıç Fonları0,80100
Borçlanma Araçları-0,722025
Değişken-1,9222121
Devlet Katkısı-3,82012
Endeks-5,7805
Fon Sepeti Fonu-1,12319
Hisse Senedi-4,11233
Karma-1,2118
Katılım-0,331026
Kıymetli Madenler4,58160
OKS Katılım0,171212
OKS Standart-2,02010
Para Piyasası0,80130
Standart-2,56013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,7203
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Eczanelerde yeni dönem: Yapılan ölçümler e-Nabız'a aktarılacak

Eczanelerde yeni dönem başlıyor: Artık direkt aktarılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.