Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,56 ve BES fonları yüzde 2,06 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4 ile "Borsa Yatırım Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,52 ile "Fon Sepeti Fonu"nda görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 1,56 1753 216 Borsa Yatırım Fonları 4,00 27 2 Borçlanma Araçları Fonları 0,37 67 17 Fon Sepeti Fonları 3,57 84 4 Hisse Senedi Fonları 3,56 168 7 Karma ve Değişken Fonlar 2,05 145 13 Katılım Fonları 1,76 87 2 Kıymetli Maden Fonları 2,63 23 1 Para Piyasası Fonları 0,70 74 1 Serbest Fon 1,18 1105 171 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 2,06 372 18 Başlangıç Fonları 0,72 10 0 Borçlanma Araçları 0,08 28 16 Değişken 2,45 134 1 Devlet Katkısı 1,27 12 0 Endeks 2,93 4 0 Fon Sepeti Fonu 3,52 23 0 Hisse Senedi 3,50 35 0 Karma 1,77 8 0 Katılım 2,96 37 0 Kıymetli Madenler 2,93 16 0 OKS Katılım 1,15 24 0 OKS Standart 0,66 10 0 Para Piyasası 0,71 12 0 Standart 0,84 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,32 2 1

(Sürecek)