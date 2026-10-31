Yatırım fonları haftayı yüzde 0,01, BES fonları yüzde 0,24 kayıpla kapattı

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,01, BES fonları yüzde 0,24 kayıpla kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,01, BES fonları yüzde 0,24 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en sert düşüş yüzde 1,55 ile Kıymetli Maden Fonları, BES'te ise yüzde 1,48 ile Kıymetli Madenler kategorisinde görüldü.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,01, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,24 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,52 ile Para Piyasası Fonları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,55 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,68 ile Başlangıç Fonları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,48 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.
(Sürecek)
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Haftalık Yatırım Fonları
|Yatırım Fonları
|-0,01
|1262
|717
|Borsa Yatırım Fonları
|-0,77
|13
|22
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,42
|84
|1
|Fon Sepeti Fonları
|0,04
|50
|45
|Hisse Senedi Fonları
|-0,90
|29
|161
|Karma ve Değişken Fonlar
|0,26
|116
|65
|Katılım Fonları
|-0,61
|76
|34
|Kıymetli Maden Fonları
|-1,55
|0
|28
|Para Piyasası Fonları
|0,52
|76
|6
|Serbest Fon
|0,11
|831
|377
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|-0,24
|189
|210
|Başlangıç Fonları
|0,68
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,36
|42
|3
|Değişken
|-0,32
|43
|76
|Devlet Katkısı
|-0,43
|1
|11
|Endeks
|-0,36
|2
|2
|Fon Sepeti Fonu
|-0,32
|8
|14
|Hisse Senedi
|-0,94
|5
|37
|Karma
|-0,05
|6
|7
|Katılım
|-0,20
|20
|25
|Kıymetli Madenler
|-1,48
|0
|20
|OKS Katılım
|0,41
|21
|3
|OKS Standart
|-0,02
|7
|3
|Para Piyasası
|0,66
|13
|0
|Standart
|-0,07
|8
|5
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-1,20
|1
|2
Kaynak: AA