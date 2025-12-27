Yatırımcı rehberi
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 42,92'lik düşüşle Rota Portföy Yirmiüçüncü Serbest (Döviz) Fon oldu. Emeklilik fonları arasında ise en fazla kaybı yüzde 4,66 ile Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu yaşadı.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 4,66 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|ROTA PORTFÖY YİRMİÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
|43,302774
|-42,92
|PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,262317
|-33,21
|ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,658693
|-30,65
|HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
|448,733179
|-27,22
|PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
|4,045015
|-23,34
|DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,453435
|-23,26
|ALLBATROSS PORTFÖY BAHAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,305458
|-21,68
|PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,572754
|-21,05
|INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,836975
|-20,78
|AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|7,897703
|-20,74
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,135084
|-4,66
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,199662
|-3,84
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,111181
|-1,92
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,586732
|-1,37
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,186626
|-1,37
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,531258
|-1,24
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,131642
|-1,19
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,011791
|-1,12
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,19214
|-1,09
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,155834
|-1,06
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi