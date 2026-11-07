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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,84, BES fonları yüzde 1,10 getiri sağladı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,84, BES fonları ise yüzde 1,10 değer kazandı. Yatırım fonlarında en fazla yükseliş yüzde 2,51 ile Hisse Senedi Fonları'nda, tek düşüş yüzde 0,40 ile Fon Sepeti Fonları'nda görüldü; BES'te en yüksek getiri yüzde 2,60 ile Endeks'te oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,84, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,51 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde görülürken, tek düşüş yüzde 0,40 ile Fon Sepeti Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 2,60 ile Endeks kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde 0,02 ile Fon Sepeti Fonu kategorisinde kaydedildi.

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 0,841660308
Borsa Yatırım Fonları1,78306
Borçlanma Araçları Fonları0,61832
Fon Sepeti Fonları-0,405738
Hisse Senedi Fonları2,5118010
Karma ve Değişken Fonlar0,2812160
Katılım Fonları0,759812
Kıymetli Maden Fonları2,46271
Para Piyasası Fonları0,57774
Serbest Fon0,761017181
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,1036733
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları0,89450
Değişken1,271118
Devlet Katkısı1,65120
Endeks2,6022
Fon Sepeti Fonu0,02149
Hisse Senedi1,79375
Karma0,70103
Katılım0,32405
Kıymetli Madenler2,41191
OKS Katılım0,62240
OKS Standart1,14100
Para Piyasası0,72130
Standart1,22130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,4330
(Sürecek)

Kaynak: AA
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