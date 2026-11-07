Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,84, BES fonları yüzde 1,10 getiri sağladı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,84, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,10 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,51 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde görülürken, tek düşüş yüzde 0,40 ile Fon Sepeti Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 2,60 ile Endeks kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde 0,02 ile Fon Sepeti Fonu kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,84 1660 308 Borsa Yatırım Fonları 1,78 30 6 Borçlanma Araçları Fonları 0,61 83 2 Fon Sepeti Fonları -0,40 57 38 Hisse Senedi Fonları 2,51 180 10 Karma ve Değişken Fonlar 0,28 121 60 Katılım Fonları 0,75 98 12 Kıymetli Maden Fonları 2,46 27 1 Para Piyasası Fonları 0,57 77 4 Serbest Fon 0,76 1017 181 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,10 367 33 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları 0,89 45 0 Değişken 1,27 111 8 Devlet Katkısı 1,65 12 0 Endeks 2,60 2 2 Fon Sepeti Fonu 0,02 14 9 Hisse Senedi 1,79 37 5 Karma 0,70 10 3 Katılım 0,32 40 5 Kıymetli Madenler 2,41 19 1 OKS Katılım 0,62 24 0 OKS Standart 1,14 10 0 Para Piyasası 0,72 13 0 Standart 1,22 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,43 3 0

Kaynak: AA

(Sürecek)