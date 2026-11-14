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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,70, BES fonları yüzde 1,05 değer kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, BES fonları ise yüzde 1,05 değer kazandı. Yatırım fonlarında en fazla yükseliş yüzde 2,62 ile Hisse Senedi Fonları'nda, BES'te en yüksek getiri yüzde 2,87 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,05 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,62 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,96 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 2,87 ile Endeks kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde -3,01 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,701560409
Borsa Yatırım Fonları1,92306
Borçlanma Araçları Fonları0,056916
Fon Sepeti Fonları-0,056035
Hisse Senedi Fonları2,6217317
Karma ve Değişken Fonlar1,0614437
Katılım Fonları0,198624
Kıymetli Maden Fonları-2,96028
Para Piyasası Fonları0,397012
Serbest Fon0,61958240
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,0534258
Başlangıç Fonları0,71100
Borçlanma Araçları0,32369
Değişken1,5710712
Devlet Katkısı2,21120
Endeks2,8740
Fon Sepeti Fonu0,28176
Hisse Senedi2,51411
Karma0,3585
Katılım1,00405
Kıymetli Madenler-3,01020
OKS Katılım0,89240
OKS Standart1,37100
Para Piyasası0,65130
Standart1,35130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,8930
(Sürecek)

Kaynak: AA
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