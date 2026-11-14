Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,70, BES fonları yüzde 1,05 değer kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,70, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,05 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,62 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,96 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 2,87 ile Endeks kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde -3,01 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,70 1560 409 Borsa Yatırım Fonları 1,92 30 6 Borçlanma Araçları Fonları 0,05 69 16 Fon Sepeti Fonları -0,05 60 35 Hisse Senedi Fonları 2,62 173 17 Karma ve Değişken Fonlar 1,06 144 37 Katılım Fonları 0,19 86 24 Kıymetli Maden Fonları -2,96 0 28 Para Piyasası Fonları 0,39 70 12 Serbest Fon 0,61 958 240 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,05 342 58 Başlangıç Fonları 0,71 10 0 Borçlanma Araçları 0,32 36 9 Değişken 1,57 107 12 Devlet Katkısı 2,21 12 0 Endeks 2,87 4 0 Fon Sepeti Fonu 0,28 17 6 Hisse Senedi 2,51 41 1 Karma 0,35 8 5 Katılım 1,00 40 5 Kıymetli Madenler -3,01 0 20 OKS Katılım 0,89 24 0 OKS Standart 1,37 10 0 Para Piyasası 0,65 13 0 Standart 1,35 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,89 3 0

Kaynak: AA

(Sürecek)