Haberler

Yatırımcı rehberi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama %1,19, BES fonları ise %1,25 değer kazandı. Hisse senedi fonları %2,73 ile en çok yükselirken, kıymetli maden fonları %1,55 ile en çok kaybettiren kategori oldu. BES fonlarında ise serbest fonlar %2,93 ile öne çıktı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,19, BES fonları yüzde 1,25 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,73 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 1,55 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,93 ile "Serbest Fon" kategorisinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 1,90 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları1,191717301
Borsa Yatırım Fonları1,32237
Borçlanma Araçları Fonları0,49796
Fon Sepeti Fonları-0,066131
Hisse Senedi Fonları2,7316915
Karma ve Değişken Fonlar0,6112449
Katılım Fonları0,287926
Kıymetli Maden Fonları-1,55027
Para Piyasası Fonları0,78790
Serbest Fon1,341126147
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları1,2535642
Başlangıç Fonları0,78100
Borçlanma Araçları0,37403
Değişken1,771156
Devlet Katkısı0,87120
Endeks2,6140
Fon Sepeti Fonu0,50195
Hisse Senedi2,93411
Karma0,7683
Katılım1,50404
Kıymetli Madenler-1,90020
OKS Katılım1,08240
OKS Standart0,84100
Para Piyasası0,78130
Standart1,04130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,5430
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı

Muhammed Salah Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil

"Derhal görevden alın" dedi, günler sonra istediği oldu

Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak