Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,19, BES fonları yüzde 1,25 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,73 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 1,55 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,93 ile "Serbest Fon" kategorisinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 1,90 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 1,19 1717 301 Borsa Yatırım Fonları 1,32 23 7 Borçlanma Araçları Fonları 0,49 79 6 Fon Sepeti Fonları -0,06 61 31 Hisse Senedi Fonları 2,73 169 15 Karma ve Değişken Fonlar 0,61 124 49 Katılım Fonları 0,28 79 26 Kıymetli Maden Fonları -1,55 0 27 Para Piyasası Fonları 0,78 79 0 Serbest Fon 1,34 1126 147 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,25 356 42 Başlangıç Fonları 0,78 10 0 Borçlanma Araçları 0,37 40 3 Değişken 1,77 115 6 Devlet Katkısı 0,87 12 0 Endeks 2,61 4 0 Fon Sepeti Fonu 0,50 19 5 Hisse Senedi 2,93 41 1 Karma 0,76 8 3 Katılım 1,50 40 4 Kıymetli Madenler -1,90 0 20 OKS Katılım 1,08 24 0 OKS Standart 0,84 10 0 Para Piyasası 0,78 13 0 Standart 1,04 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,54 3 0

(Sürecek)