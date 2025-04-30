Yatırım bankası Goldman Sachs altın fiyatı için yeni tahminde bulundu

Makalede, Goldman Sachs'ın altın fiyatlarına ilişkin güncellenmiş tahmini ele alınıyor. Bu güncelleme, merkez bankalarının alımlarına devam etmesi ve küresel ekonomik belirsizlikler beklentisiyle yapıldı.

GOLDMAN SACHS'IN TAHMİNİ

Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı hedefini önceki 3.300 dolardan 3.700 dolara yükseltti. Banka, altın fiyatlarının 2026 ortasına kadar ons başına 4.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Analistler, özellikle jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının altın alımlarındaki artışın altın fiyatlarını desteklediğini vurguluyor. Ayrıca, ABD dolarındaki dalgalanmaların da altın için fırsat yarattığına dikkat çekiliyor.

BANKADAN UZUN VADE ÖNERİSİ

Goldman Sachs analistleri, yatırımcılara portföy çeşitlendirmesinde altına yer vermelerini öneriyor. Ayrıca, kısa vadeli spekülatif hareketler yerine uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket edilmesinin önemine dikkat çekiyor. Tüm bu veriler ışığında, altının önümüzdeki dönemde de yatırımcıların gözdesi olmaya devam edeceği düşünülüyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler sürdükçe, altının "güvenli liman" özelliğinin öne çıkması bekleniyor.

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.