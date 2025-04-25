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Yatağan Girme Barajı İnşaatı Tamamlandı

Yatağan Girme Barajı İnşaatı Tamamlandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Yatağan ilçesinde inşa edilen Girme Barajı'nın tamamlandığını ve Haziran ayında su tutmasının hedeflendiğini açıkladı. Baraj, yıllık 323 milyon lira ekonomik katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yatağan ilçesi sınırlarında sulama amaçlı yapımı başlanan Girme Barajı inşaatının tamamlandığı açıkladı. Temelden 71 buçuk metre yüksekliğe sahip Yatağan Girme Barajı ve sulama inşaatının Haziran ayı içerisinde su tutması hedefleniyor.

700 bin metreküp gövde dolgusu yapıldı

Yatağan ilçesinde yer alan Girme Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi için 700 bin metreküp gövde dolgusu yapıldı. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen Girme Barajı'nda 12 milyon metreküp su depolanacak olup, ülke ekonomisine yıllık 323 milyon lira katkı sağlayacak.

65 bin metre sulama borusunun montajı yapıldı

Girme Barajı ile Sulama projesi çalışmalarının baraj ile birlikte eş zamanlı olarak yürütüldüğü açıklanırken, sulama şebekesi için gerekli olan 65 bin metre uzunluğundaki sulama borusunun montaj çalışmaları tamamlandı. Girme Ovasında bulunan 21 bin 510 dekar araziye can suyu olacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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