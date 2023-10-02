Yasa Dışı Su Ürünleri Avcılığına 9 Bin 745 Denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik yapılan denetimler hakkında bilgi verdi. 25-29 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilen 9 bin 745 çapraz ve eş zamanlı denetimlerde 22,4 ton su ürününe el konuldu ve 110 kişi veya iş yerine idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik 9 bin 745 eş zamanlı denetim gerçekleştirildi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergahlarında 25-29 Eylül tarihlerinde toplam 9 bin 745 çapraz ve eş zamanlı denetimler yapıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamayla deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğunu, hayvansal gıda ihtiyacının karşılandığını ve biyoçeşitliliğin devamının sağlandığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilir olarak işletilmesi ve sucul biyoçeşitliliğin devamı için rutin denetimler gerçekleştirildiğini hatırlatan Yumaklı, bu denetimlere ek olarak 25-29 Eylül tarihlerinde 2 bin personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler yapıldığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, deniz ve iç sulardaki avcılığa yönelik denetimler çerçevesinde 5 günde karaya çıkış noktaları, balık halleri, perakende satış yerleri, yol güzergahları ve soğuk hava depolarında toplam 9 bin 745 denetim yapıldığı bilgisini verdi.

Bu denetimler sırasında toplam 20 bin 700 metre uzatma ağı ile 22,4 ton su ürününe el konulduğunu dile getiren Yumaklı, su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi veya iş yerine ise idari para cezası uygulandığını aktardı.

"Rutin denetimlerimiz yıl boyu kararlılıkla devam edecek"

Denetimlerde vatandaşlardan su ürünlerinin avcılığı ve satışına ilişkin gelen şikayetleri de anlık olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımızın bol ve sağlıklı deniz ürünü tüketebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürürken sucul ekosistemimizin devamlılığını sağlamanın da gayreti içindeyiz. Balıkçılığın sürdürülebilirliği çerçevesinde rutin denetimlerimiz yıl boyu kararlılıkla devam edecek. Kuralına uygun avcılık yapan balıkçılarımız ile denetimlerde görev alan değerli mesai arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."