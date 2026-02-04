Haberler

Yasa dışı avlanan 1,8 ton kalkan balığına el konuldu

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, yasa dışı avcılığa karşı yürütülen denetimlerde 1,8 ton kalkan balığına el koydu ve ilgili gemiyi 1 ay süreyle avcılıktan men etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, yasa dışı avlanan 1,8 ton kalkan balığına el konulduğunu, ilgili geminin de 1 ay süreyle avcılıktan men edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, karada ve denizlerde yasa dışı kalkan balığı avcılığına karşı sahada denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla denetimler gerçekleştirildiği bilgisi verilerek denetimlerde 1,8 ton kalkan balığına el konulduğu kaydedildi.

Sorumlulara, Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı ve ilgili geminin 1 ay süreyle avcılıktan men edildiği vurgulanan paylaşımda, su ürünleri kaynaklarını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğinin altı çizildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
