Haberler

Van'da yasa dışı avcılık denetimleri kapsamında 8 kişi hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 8 kişi hakkında idari işlem başlattı ve avlanmada kullanılan 5 tüfeğe el koydu. Dron destekli kontrol faaliyetleriyle yasadışı avcılığa karşı mücadele sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Van'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 8 kişi hakkında idari işlem uyguladı, avlanmada kullanılan 5 tüfeğe de el koydu.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadelenin sürdüğü, bu kapsamda Van'da, zorlu kış şartlarına rağmen, dron destekli koruma ve kontrol faaliyetlerinin ekiplerce yürütüldüğü bildirildi.

Denetimler kapsamında, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 8 kişiye idari işlem uygulandığı belirtilen paylaşımda, "Yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 tüfeğe, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Yaban hayatına yönelik her türlü müdahaleye karşı denetimlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
