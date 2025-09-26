Haberler

Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: Bozayı Avlayanlara Yasal İşlem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bartın'da yasa dışı olarak bozayı avlayan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı. Fotokapan çalışmalarıyla tespit edilen olayda, av tüfeğiyle atış yapıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bartın'da yasa dışı olarak bozayı vurduğu tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Çokçetin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yürütülen fotokapan çalışmaları kapsamında gece saatlerinde araç içindeki 2 kişinin hareketlilik halinde olduğunun tespit edildiğini belirten Çokçetin, "Görüntülerin incelenmesi sonucu şahısların araçtan inerek av tüfeği ve fenerle bölgede gezindikleri, av tüfeğiyle ateş ettikleri, atış sonrası bozayı sesinin kayda geçtiği belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Çokçetin, bölgede yapılan incelemede, yasa dışı şekilde avlanmış bir bozayı tespit edildiğini belirterek, "Bozayıyı vurdukları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem uygulanacaktır." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'ın eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlardan oluşan bir takvimi var

Dünyaca ünlü futbolcunun eski sevgilisinden bomba iddia: Kızlarla...
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.