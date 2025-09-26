Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: Bozayı Avlayanlara Yasal İşlem

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Bartın'da yasa dışı olarak bozayı vurduğu tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Çokçetin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı avcılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yürütülen fotokapan çalışmaları kapsamında gece saatlerinde araç içindeki 2 kişinin hareketlilik halinde olduğunun tespit edildiğini belirten Çokçetin, "Görüntülerin incelenmesi sonucu şahısların araçtan inerek av tüfeği ve fenerle bölgede gezindikleri, av tüfeğiyle ateş ettikleri, atış sonrası bozayı sesinin kayda geçtiği belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Çokçetin, bölgede yapılan incelemede, yasa dışı şekilde avlanmış bir bozayı tespit edildiğini belirterek, "Bozayıyı vurdukları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem uygulanacaktır." bilgisini verdi.