Yarısı Bizden kampanyasına katılmak isteyen vatandaşa büyük kolaylık: 0,79 faizle kredi verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını anlattı. Dönüşüme girecek konut sayısı 200 bini geçerse kura çekeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0,79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm için müjdesini verdiği "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını anlattı.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"İstanbul'da 1.5 milyon riskli konutun olduğunun tespitini yaptık. Riskin sebebi ne? Bir kısmı yeterli mühendislik almamış, bir kısmı zemin sıvılaşması sebebiyle riskli, dolgu alanına yapılmış, işçilik kusuru var. Biz bu 1,5 milyon konutu, Avrupa ve Anadolu'da yapacağız. Bu 1 milyon konutumuzu bu rezerv alanlarda yapacağız. 500 bini de yerinde yapacağız. O 1 milyonu çıkardığımızda orada yeşil alan açılacak, trafik sorunu rahatlayacak. Kampanyamızın adı, 'Yarısı Bizden'. 26 Nisan'da E-Devlet üzerinden mülkiyet sahibi vatandaşlarımız başvurabilir. 29 Mayıs tarihine kadar. Binadan mülkiyet sahibi herhangi bir vatandaş başvurabilir.

0,79 FAİZLE KREDİ İMKANI

Bakanlığımız ön incelemeye gidecek ve rapor tutacak. Bugün 4 bin konutu teslim ettik. Sadece bugün 10,5 milyar liralık 6 bin 500 konutun inşası ve teslimi yapılmıştır. Bina dönüşüme uygunsa 3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa rezerv alanda ya da yerinde yapılacak. Önce yerindekine odaklanacağız. Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0, 79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek.

"EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

2+1 dairelerimizin 1,5 milyon liralık maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız 75 bin TL peşin ödeyip kalan tutarı başlangıç tutarı 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutlarımızın maliyeti 1 milyon 800 bin TL. Yine yarısını devletimiz karşılıyor. Yine 10 yıl vadede 6 bin 750 TL ile bu dönüşüme tabi olacak. En geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. 1 yıl bitenler de olacak. 2 yıl içerisinde bitenler de olacak.

"10 BİN 500 TL TAŞINMA YARDIMI YAPACAĞIZ"

10 bin 500 TL taşınma yardımı yapacağız. 5 bin 250 TL de kira yardımımı yapacağız. Eğer bir artış söz konusu olursa biz de desteklerimiz artırırız. İstanbul'un silueti de değişecek. Çocuklarımıza yeni alanlar kazandırılacak. İstanbul'u geleceğe taşıyacağımız bir proje olacak. Siz dertli olursanız, her sorun çözülüyor. Devletimiz dertli. Yatırımcı güven ve istikrar ister. Cumhurbaşkanımız 21 yılda bu istikrarı gösterdi. O istikrar olursa malınız da para ediyor. Biz güçlü bir devletiz 106 bin konutu 2,5 ayda başlattık. Bu anlayışla motive olursanız her işi çözersiniz."