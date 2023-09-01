'Yarını Kodlayanlar' afet bölgesinde sosyal hayata destek olmaya devam ediyor

Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle başlatılan 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesinde açılan konteyner teknoloji sınıfı sayısı 4'e ulaştı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlattıkları 'Yarını Kodlayanlar' projesinde depremzede çocuklara odaklanmaya devam ediyor. Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesinde Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ardından Malatya ve Hatay'da da konteyner teknoloji sınıfları açıldı. Böylece, proje kapsamında açılan konteyner teknoloji sınıfı sayısı 4'e ulaştı. Ayrıca bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Konteyner sınıflarda ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanıyor. Proje kapsamında liseli gençlere yönelik olarak düzenlenecek 'Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu" ile yapay zeka ve diğer teknolojiler kullanılarak afet konusunda çözüm üretilmesi de sağlanacak. Bugüne kadar 23 bini aşkın çocuğa ulaşılan projede nihai hedef 100 bin çocuğa ulaşmak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Vakıf olarak, depremlerden en çok etkilenen grup olduğuna inandığımız çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesiyle onlara bir yandan teknoloji eğitimi alıp bir yandan da sosyalleşebilecekleri, böylece kendilerini iyi hissedecekleri ve tekrar hayata bağlanacakları özel ortamlar sunuyoruz. Proje kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ardından Malatya ve Hatay'da da konteyner teknoloji sınıfları açtık. Böylece, başta hedeflediğimiz sınıf sayısına ulaşmış olduk. Diğer yandan, gezici eğitim çadırımız da afetten etkilenen 11 ilimizdeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret etmeye devam ediyor. Konteyner teknoloji sınıflarında ve gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklarımız için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Eğitim süreçlerimizde konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın da olumlu dönüşleriyle pozitif yönde ilerleyen bir ivme yakaladık. Yaptıklarımızın insanların hayatına dokunması ve onlar için olumlu bir etki oluşturması, en önemli motivasyon kaynağımız. Vakıf olarak, bölgede ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına destek olmak için çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: "Habitat Derneği olarak, depremin neden olduğu yıkımı azaltmak ve sosyal hayatı güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesi kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da konteyner teknoloji sınıflarımızı açtık. Bu sınıflarda, belli yaş aralığındaki öğrencilere yönelik farklı eğitim, atölye ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Sanat atölyeleri ile öğrencilerin sanata karşı farkındalıklarının ve bu konudaki el becerilerinin gelişmesine katkı sunuyoruz. Müzik ve ritim atölyeleri ile çocukların müzik kulağının gelişmesi ve grup çalışmasının öneminin farkına varmaları konusunda dikkatli ve hassas davranıyoruz. Teknoloji atölyelerimizde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kodlama ve oyun tasarımı eğitimleri vererek öğrencilerin dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Lise öğrencilerine yönelik çalışabilecekleri uygun bir ortam sağlıyoruz. Teknoloji sınıflarına ek olarak eğitim ve etkinliklerimizi yaygınlaştırdığımız yerel iş birlikleri kuruyoruz. Gezici eğitim çadırımızla da dezavantajlı gruplara ulaşmak için bölgedeki diğer konteyner kentlere ve köy okullarına gidiyoruz. Bölgedeki çocuklara ulaşmaya ve psikososyal destek sağlamaya var gücümüzle devam edeceğiz."

Özel eğitim ve etkinliklere ilgi yoğun

Yapılan açıklamaya göre, 'Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek' projesiyle bölgedeki çocuklar için konteyner teknoloji sınıfları ve gezici eğitim çadırında zenginleştirilmiş ve psikoloji alanında uzman isimlerden onay alınmış özel eğitim ve etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlik ve eğitimler, afetten etkilenen çocukların yerleştirildiği diğer illeri de kapsıyor.

Konteyner sınıflarda haftanın belli günlerinde teknoloji atölyeleri, masal-kitap atölyeleri, sanat atölyeleri, ritim atölyeleri ve film saatleri düzenleniyor. Bu atölyelerde en çok katılım ve talep teknoloji atölyelerine oluyor. Teknoloji atölyeleri 18 yaş altı her çocuğun katılabileceği şekilde farklı günlerde düzenleniyor ve atölye içeriklerinde kodlama eğitimleri, Makey Makey, STEM aktiviteleri oluyor. Atölyeler haricinde var olan eksikliğin giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hiç bilgisayarla tanışmamış farklı yaş grubundan çocuklarla birlikte bilgisayar kullanımı üzerine atölyeler de yapılıyor. Konteyner sınıflarda ayrıca, lise öğrencilerine yönelik test çözme oturumları gerçekleştiriliyor ve çalışabilecekleri uygun bir ortam sunuluyor.

Gezici eğitim çadırı ise ağırlıklı olarak Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde faaliyetlerine devam ediyor. Gidilen tüm okullarda çocuklara Scratch eğitimi veriliyor ve Mbot robotik kodlama gösteriliyor. Çocuklar eğitim sürecinde Scratch programını hızla kavrıyor ve son saatte ders boyunca öğrendikleriyle bir proje yapıyor. Gezici çadırda Scratch eğitimi tamamlandıktan sonra çocuklarla farklı sosyal etkinlikler de yapılıyor.

300 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

'Yarını Kodlayanlar' projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda oluşturdu. 'Yarını Kodlayanlar' eğitimlerine online eğitim platformu yarinikodlayanlar.com üzerinden de ücretsiz ulaşılabiliyor. - İSTANBUL