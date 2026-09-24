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Yarın spot elektrikte en yüksek fiyat saat 19.00'da 4 bin 349 lira 85 kuruş oldu

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Spot elektrikte yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 19.00'da 4 bin 349 lira 85 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1295 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 9 azalışla 2 milyar 169 milyon 92 bin 339 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 349 lira 85 kuruş, en düşük 1295 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9 azalışla 2 milyar 169 milyon 92 bin 339 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 349 lira 85 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1295 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 958 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 992 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1700 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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