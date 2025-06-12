Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

10 yılı aşkın süredir herhangi bir para girişi ve çıkışı yapılmayan banka hesaplarında 'unutulan' bakiyeler yarından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. Bankalar müşterilerini 'bakiyelerinizi kontrol edin' diyerek uyardı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

LİSTE TMSF'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

2015 yılından beri atıl durumda bekletilen banka mevduatları, yarından itibaren TMSF'ye devredilecek. Bankalar, listede adı olan kişilerin mağduriyet yaşamaması için en geç yarın 17.00'ye kadar banka şubelerine başvurması gerektiğini hatırlattı.

Bankaların müşterilerine yolladığı uyarı mesajında, TMSF'nin internet sitesinde paylaşılan listede adı olan kişilerin en geç yarın saat 17.00'ye kadar banka şubelerine başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu sayfada ad ve soyad üzerinden sorgulama yapabilecek kullanıcılar, kullanmadıkları banka hesaplarında ne kadar para unuttuklarını öğrenebilecek. Söz konusu listede yer alan müşteriler, mevduatlarını korumak için kimlik belgeleriyle birlikte ilgili bankanın en yakın şubesine başvurmak zorunda.

507 MİLYON LİRA TMSF'YE AKTARILMIŞTI

Mevzuat gereğince 10 yıl boyunca kullanılmayan bakiyeler, 'zamanaşımı' kapsamına dahil ediliyor ve söz konusu tutarlar TMSF'ye devrediliyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bankalardan TMSF'ye zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle aktarılan miktar 507 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.