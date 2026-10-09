Yarın için spot elektrik fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 249 lira oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 249 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,4 artarak 1 milyar 689 milyon 308 bin 215 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00 ve 18.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 249 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 88 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 179 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 315 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA