Yapılandırma kapsamındaki borçlar için son 2 gün

Yapılandırma kapsamındaki borçlar için son 2 gün
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'dan yararlanan mükelleflerin yapılandırılan borçlarının 24'üncü taksit ödemesi için son günün 2 Haziran olduğunu anımsattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamada, söz konusu kanun kapsamında yapılandırılan ve taksitle ödeme seçeneğini tercih eden mükellefler için borç ödemelerinin devam ettiğine işaret edildi.

Bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda kanunun ihlal edilmiş sayıldığının belirtildiği açıklamada, mükelleflerin, mayıs ayında ödenmesi gereken 24'üncü taksit ödemesini 2 Haziran Pazartesi gününe kadar yapması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 30 Haziran'a kadar, gecikilen her ay için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte yatırılması gerektiği bildirilerek, "Bu nedenle yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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