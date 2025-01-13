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Yapılan son zam Mahsun Kırmızıgül'ü isyan ettirdi: İnsanlar geçinemiyor

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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamma tepki gösteren ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, "Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor" ifadelerine yer verdi.

Köprü, otoyol ve tüneller geçiş ücretlerine zam geldi. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne uygulanan geçiş ücretleri artırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul'daki köprülerin yeni geçiş ücretlerini belirledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti 33 liradan 47 liraya yükseldi. Bu artış yüzde 42'lik bir zamma denk geliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ücreti ise 70 liradan 80 liraya çıktı.

BÜYÜK KÖPRÜLERDE REKOR ARTIŞ

Türkiye'nin en büyük köprülerinden Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 555 liradan 795 liraya yükseldi. Bu artış yüzde 42,3 oranında bir zam anlamına geliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de benzer bir artış görüldü. Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 585 liradan 790 liraya çıktı. Bu iki köprü, Türkiye'nin en pahalı geçiş ücretlerine sahip köprüleri oldu. Yolcular İstanbul'dan İzmir'e giderken otoyol ücreti dışında, sadece köprü geçişi için 795 lira ödeyecek.

MAHSUN KIRMIZIGÜL İSYAN ETTİ

Ünlü şarkıcı paylaşımında şunları yazdı: "Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!"

Yapılan son zam Mahsun Kırmızıgül'ü isyan ettirdi: İnsanlar geçinemiyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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