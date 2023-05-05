Yapı Kredi, Groupama Türkiye'nin Axa'ya satışında finansal danışmanlık hizmeti verdi

Yapı Kredi, Groupama'nın Türkiye sigorta operasyonlarının Axa'ya satışı işleminde finansal danışmanlık hizmeti sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma ile Groupama'nın Türkiye hayat dışı sigorta ve hayat sigortası iş birimleri olan Groupama Sigorta ve Groupama Hayat'ın Axa'ya satışı gerçekleştirildi.

Axa'nın Türkiye'deki konumunu güçlendirdiği bu işlemde Yapı Kredi, Groupama'ya verdiği finansal danışmanlık hizmet ile sigorta sektöründe uluslararası bir işleme daha imza atmış oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kaan Şakul, Yapı Kredi olarak yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki başarılarına bir yenisini daha eklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllara dayanan tecrübemiz, güçlü sınır ötesi bağlantı ve iş birliklerimiz sayesinde müşterilerimize daima uluslararası standartlarda finansal danışmanlık hizmeti sunuyor ve sektörde etkin bir rol üstleniyoruz. Türkiye sigortacılık sektöründeki en büyük doğrudan yabancı yatırım işlemi olan Yapı Kredi Sigorta'nın Allianz'a satışında danışmanlık sağlamış bir kurum olarak, son olarak Groupama'ya verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle, Türkiye sigorta sektöründeki önemli bir işleme daha imza attık.

Bu işlemde, finansal danışmanlık rolüyle yer alarak işlemin başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktan ötürü mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de kurumsal finansman ve sermaye yönetimi alanlarında en iyi örnekleri sergilemeyi sürdürerek, ülkemize katkı sağlayacak işlemlerde müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya ve sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz."