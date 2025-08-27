Yapı Kredi 500 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı Gerçekleştirdi

Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, başarılı bir şekilde tamamlanan işleme yatırımcılardan 2 milyar doların üzerinde talep geldi.

Tahvil ihracı işleminde Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, Emirates NBD, JP Morgan, Mizuho ve Standard Chartered'dan oluşan bankalar grubu görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, söz konusu işlem ile Türkiye'nin ekonomisine ve Yapı Kredi'ye duyulan güveni bir kez daha teyit ettiklerini belirtti.

Erün, 2025'te pek çok başarılı uluslararası işleme imza attıklarını vurgulayarak, yılın ilk yarısında tarihlerinin en yüksek katılımcılı sendikasyon kredisini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dolar bazında 1,2 milyar tutarındaki bu işlemin yanı sıra, martta 500 milyon dolarlık eurobond ihraçlarıyla finansman kaynaklarını çeşitlendirdiklerine dikkati çeken Erün, "Haziranda ise 5 farklı yatırımcıyla, 5 ile 7 yıl vadeler arasında 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemini başarıyla tamamladık." ifadesine yer verdi.

"Piyasalardaki güçlü konumumuzu bir kez daha vurguladık"

Erün, yurt dışı piyasalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracımıza uluslararası yatırımcılardan gördüğümüz yoğun talep, ülkemize ve Bankamıza duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu. Bu işlemimizle birlikte hem sermaye yapımızı daha da güçlendirdik hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzu bir kez daha vurguladık. Finansal istikrarı destekleyen, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeye hizmet eden işlemlerin ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yapı Kredi olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en yenilikçi çözümleri sunarken uluslararası standartlarda değer yaratarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz."