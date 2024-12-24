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Yapay Zeka Zirvesi'24: 2030'a Kadar 16 Trilyon Dolarlık Pazar Bekleniyor

Yapay Zeka Zirvesi'24: 2030'a Kadar 16 Trilyon Dolarlık Pazar Bekleniyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yapay zeka teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda büyük bir ekonomik değer yaratacağını ifade etti. Zirve kapsamında yapay zekanın sektörel uygulamaları ve geleceği ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yapay zeka tabanlı teknolojilerin 2030'a kadar dünya çapında 16 trilyon dolarlık pastaya dönüşeceğini belirterek, "Bu rakam ülkemizin 2023 yılı gayri safi milli hasılasının (GSMH) 14 katı." dedi.

BTK Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Zirvesi'24", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi.

Zirvede, yapay zekanın geleceği, sektörel uygulamaları ve yenilikçi çözümler ele alındı.

Burada yaptığı konuşmada Sayan, yapay zeka son 15-20 yılda görünür hale gelse de temellerinin çok daha eskilere dayandığını söyledi.

Bir araştırmaya göre, insanlığın sadece geçen sene ürettiği verinin 100 zettabyte olduğuna işaret eden Sayan, "Bu yıl ise 150 zettabyte olması bekleniyor. Zettabyte, 22 sıfırlı bir ölçü birimi. Dünya nüfusunu 8 milyar olarak kabul ettiğimizde kişi başına kütüphanelerce veri düşüyor. Yapay zeka, veriden bilgeliğe uzanan bu yolculuğu inanılmaz derecede kısaltacak, hızlandıracak ve artıracak bir güç." diye konuştu.

Sayan, en popüler uygulamalardan biri olan Chat GPT'nin 5 günde 1 milyon kullanıcıya ulaştığını, bunun rekor olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka tabanlı teknolojiler 2030'a kadar dünya çapında 16 trilyon dolarlık pastaya dönüşecek, bu rakam ülkemizin 2023 yılı GSMH'sinin 14 katı. Bilim insanları bugün yapay zekanın halen çok primitif olduğunu düşünüyor. Yapay zekanın nihai hedefi, insan seviyesinde veya onun üstünde bilince ulaşmak. Bu konudaki en güncel tahmin, insan kadar akıllı yapay zekaya iki yıl içinde ulaşma ihtimalinin yüzde 50 olduğu yönünde. Yapay zekanın kullandığı parametreler artış göstererek her an onu daha akıllı hale getiriyor."

"USOM, 97 binin üzerinde zararlı bağlantıyı tespit etti"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da küresel yapay zeka sektörünün hızlı büyüme gösterdiğini belirterek, "Oxford Insight'ın 2023 yılı Hükümet Yapay Zeka Endeksi'nde Türkiye, 193 ülke arasında 47. sırada yer alırken Güney ve Orta Asya ülkeleri arasında 2. sırada konumlanmıştır." ifadesini kullandı.

Teknolojinin hızlı ilerlemesinin hayatın her alanını etkilediğini, beraberinde yeni güvenlik risklerini de getirdiğini anlatan Karagözoğlu, yapay zeka ve siber güvenliğin birbiriyle bütünleşen iki temel unsur haline geldiğini söyledi.

Karagözoğlu, kurum olarak siber güvenlikte yerli ve milli çözümleri tercih ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'mizde (USOM) kullanılan AVCI, AZAD, KASIRGA ve ATMACA gibi yapay zeka destekli yazılımlar, gerçek zamanlı tehdit izleme ve müdahale süreçlerini başarıyla yürütüyor. Bu yıl USOM, 97 binin üzerinde zararlı bağlantıyı tespit ederek müdahalede bulunmuş ve 12 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ile ilgili kurumları bilgilendirmiştir. Bu çalışmalar, Türkiye'yi ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde 'rol model' ülke konumuna taşımış ve 100 tam puanla başarı hikayesi yazmıştır."

Zirvede, datathon ve hackathon yarışmalarında dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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