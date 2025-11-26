Yapay zeka e-ticarette alışveriş rutinlerini yöneten 'proaktif bir akla' dönüşüyor

Pazarama Genel Müdürü Mehmet Bülent Kutacun, yapay zekanın edilgen bir öneri motoru olmaktan çıkıp karar verici proaktif bir akla dönüştüğünü belirterek, "Yapay zeka, 2025 yılı itibarıyla şirketin operasyonel kaslarını güçlendiren temel unsur haline geldi." dedi.

Pazarama Genel Müdürü Kutacun, AA muhabirinin sorularını yanıtladı, yapay zekanın şirketlerin operasyonel süreçlerine katkılarını değerlendirdi.

Ekosistemlerini çeşitlendirerek müşterilerinin sadece ürün değil, sigortadan seyahate kadar tüm ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı stratejik öncelik haline getirdiklerini dile getiren Kutacun, teknolojik altyapı yatırımlarından bahsetti.

Kutacun, "Tüketici verisini Kubernetes teknolojisi üzerinde 4 katmanlı bir yazılım döngüsüyle işliyoruz. Veri toplama ve modelleme süreçlerinde hem kendi geliştirdiğimiz altyapıları hem de bulut tabanlı yapıları entegre biçimde çalıştırıyoruz." diye konuştu.

Yapay zekayı bir trend olarak görmediklerini ve operasyonlarının merkezinde konumlandırdıklarını vurgulayan Kutacun, "Davranışsal segmentasyon, öneri motorları, dolandırıcılık tespit modelleri, stok, fiyat ve kampanya optimizasyonu, arama sonuçlarının kişiselleştirilmesi, operasyonel süreçlerin yönetimi gibi alanları kapsayan 28 farklı iş senaryosu için hem klasik makine öğrenmesi modelleri hem de üretken yapay zeka destekli çözümler kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Birçok sürecimizin kalitesini yapay zeka sayesinde artırdık"

Yapay zekanın 2025 yılı itibarıyla şirketin operasyonel kaslarını güçlendiren temel unsur haline geldiğini ve bu teknoloji sayesinde somut katkılar sağladıklarını aktaran Kutacun, şöyle devam etti:

"Özellikle anomali tespiti ve gerçek zamanlı davranış izleme modelleri sayesinde 100 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık girişimini engelledik. Yapay zeka ile yapılan taramalar ve otomasyon sayesinde 30 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı. Ürün kataloğunun iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi, ürün onay süreçlerinin optimize edilmesi ve içerik kontrolü başta olmak üzere, operasyonel anlamda birçok sürecimizin kalitesini yapay zeka sayesinde artırdık."

Kutacun, iş ortakları tarafından günlük girilen ortalama 50 bin adet katalogsuz ürünün yapay zeka tarafından çeşitli kategorilerde değerlendirilerek onaylandığını, bu sayede yaklaşık 7 milyon üründe özniteliklerin oluşturulduğunu vurguladı.

Ürünlerinde 155 milyon resmin yapay zeka ile tarandığını ve bir milyon üründe kategori düzeltilmesi gerçekleştiğini aktaran Kutacun, arama motoru optimizasyonu (SEO) sayesinde söz konusu ürünlere açıklama metni eklendiğini de dile getirdi.

Kutacun, veri işleme süreçlerinde "minimum veri" ve "amaca sınırlı kullanım" ilkeleriyle hareket ettiklerine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Veri işleme süreçlerimizde, açık rıza yönetimi, anonimleştirme teknikleri, erişim kontrol mekanizmaları, model çıktılarının düzenli denetimi ve şeffaf raporlama süreçleri titizlikle uygulanıyor. Büyük veriyi, kullanıcı mahremiyetini ihlal etmeyen, kullanıcı faydasını merkezde tutan bir şekilde işleme konusundaki yaklaşımımız, Pazarama olarak değer verdiğimiz önemli noktalardan."

Üretken yapay zekanın e-ticaretin tüm değer zincirinde köklü bir dönüşüm yarattığını, alışveriş deneyiminin klasik arama çubuğu etkileşiminden çıkıp sohbet tabanlı arayüzlere evrildiğini belirten Kutacun, yakın gelecekte geleneksel karşılaştırma sitelerine duyulan ihtiyacın tamamen ortadan kalkacağını öngördüklerini söyledi.

Kutacun, yapay zekanın artık edilgen bir öneri motoru olmaktan çıkıp karar verici proaktif bir akla dönüştüğünü dile getirerek, "Tüketicinin yaşam verilerinden yola çıkarak, henüz o fark etmeden hangi ürüne ihtiyacı olduğunu söyleyen, hatta en iyi şartların nerede olduğunu analiz edip 'Bunu, buradan almalısın.' diyerek satın alma kararını yöneten bir yapıdan söz ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Hedef, alışverişin zihinsel bir yük olmaktan çıkması"

Hedeflerinin, alışverişin zihinsel bir yük olmaktan çıktığı yeni bir dönemi inşa etmek olduğunu söyleyen Kutacun, özellikle ürün açıklamalarının otomatik oluşturulması, kişiye özel kampanya ve ürün önerileri, sohbet arayüzlerinden destek alan alışveriş deneyimleri, satıcılara özel içerik ve mağaza yönetimi asistanları gibi alanların gelecek dönemde standart hale geleceğini anlattı.

Mehmet Bülent Kutacun, tüketicilerin yüzlerce sekmeyi açıp ürün kıyaslamak yerine yapay zeka ile konuşarak saniyeler içinde en doğru ürüne ulaştığını ve alışverişini tamamladığını belirtti.

Tüketicilerin yapay zeka ajanları aracılığıyla alışveriş rutinlerini yönetmeye devam edeceklerini vurgulayan Kutacun, "Pazarama'da bu teknolojiyi sadece ürün açıklaması yazan bir araç olarak değil, müşterimiz adına düşünen, satıcılarımız için operasyonu yöneten bütünleşik bir zeka olarak konumlandırıyoruz." değerlendirmesini yaptı.