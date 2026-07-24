Haziran'da en çok aranan film ve diziler

Yandex Türkiye, Yandex Arama ve Yandex AI genelindeki arama eğilimleri ve kullanıcı ilgisine dayanarak, haziran ayında Türkiye'de en çok ilgi gören film ve dizilere ilişkin verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, prömiyerlerden sezon finallerine ve internette gündem oluşturan yapımlara kadar kullanıcıların haziran ayında hangi içerikleri aradığını gösteren veriler, yerli ve yabancı yapımların yanı sıra önde gelen dijital yayın platformlarında yer alan içerikleri de kapsıyor.

Haziran ayında Türk dizileri arasında Daha 17, sezon finali yapan Eşref Rüya, Urla'da geçen hikayesiyle Doğanın Kanunu, Altı Üstü İstanbul ve farklı romantik ilişkileri konu alan Muhtemel Aşk öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol'un kendi hayatından esinlenerek kaleme aldığı Doğu dördüncü sezonuyla izleyiciyle buluşurken, Zeytin Ağacı final sezonuyla sona erdi.

İstanbul'un lüks yaşamı ile Ağrı'nın geleneksel yaşamını bir araya getiren, zorunluluktan doğan bir evliliği konu alan Sevdiğim Sensin de haziran ayında kullanıcıların ilgi gösterdiği dizilerden oldu.

Yerli filmlerde de Prime Video'nun Yaz Evi, ailesinin kaderini değiştirmek için annesinin gençliğine zamanda yolculuk yapan genç bir kadının hikayesini konu alırken, D.I.S.C.O. 1980'ler estetiği ve canlı müzik performanslarıyla, Ketenpere: Dalavere de sahte bir film çekimini altın arayışına paravan olarak kullanan bir yapımcının hikayesini işledi.

Realite programları kategorisinde ise Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yarışmacılar arasında yaşanan tartışmaların TikTok'ta geniş yankı uyandırmasıyla kullanıcıların ilgi gösterdiği yapımlar arasında öne çıktı.

Yabancı yapımlarda öne çıkan içerikler

Yabancı yapımlar arasında YouTuber'lıktan yönetmenliğe geçen Kane Parsons'ın yönettiği A24 yapımı korku filmi Backrooms, korku ile romantizmi bir araya getiren Obsession ve Pixar'ın Toy Story 5 filmi öne çıkarken, serinin önceki yapımlarından Toy Story 2 de yeniden ilgi gördü.

Places in the Heart, adını 1984 yapımı aynı adlı dram filminden alırken, Steven Spielberg'in yeni projesi Disclosure Day, yönetmenin uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğine inandığını açıklamasının ardından merak edilen yapımlar arasında yer aldı.

Fall 2: Deadpoint, Tayland'da geçen hikayesiyle ilk filmin devamı olarak izleyiciyle buluşurken, Your Fault: London Mercedes Ron'un aynı adlı serisini İngiltere'ye uyarladı. The Help de adını aynı ismi taşıyan tanınmış bir yapımla paylaşması nedeniyle merak edilen filmlerden oldu.

Dizi kategorisinde de Netflix'in, okulda disiplini sağlamak için fiziksel müdahale yetkisi bulunan bir ekibi konu alan Güney Kore yapımı Teach You a Lesson ile Targaryen Hanesi'ndeki güç mücadelesini anlatan House of the Dragon öne çıktı.

Kaynak: AA