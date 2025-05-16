Yandex, Türkiye'deki E-Ticaret İçin Yeni Platformunu Tanıttı

Yandex, Türkiye'deki işletmelerin büyüyen e-ticaret pazarında başarılı olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen ücretsiz platformu Yandex Türkiye Merchant'ı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Türkiye'nin "WORLDEF ISTANBUL 2025" etkinliğinde tanıttığı Yandex Türkiye Merchant, Türk pazar yerleri ve perakendecilerin ürünlerini Yandex Arama üzerinde listeleyerek kullanıcıya ulaşmalarını sağlıyor.

Türkiye'nin önde gelen birçok pazar yeri tarafından kullanılmaya başlanan platform, ücretsiz ve kolay yapısıyla dikkati çekiyor.

Ürün verilerini Yandex Türkiye Merchant internet sitesi üzerinden yükleyen işletmeler platform sayesinde hem daha fazla ziyaretçi çekebilecek hem de detaylı analiz verilerine ulaşabilecek.

Şirket, etkinlikte, ekosisteminde yer alan çeşitli B2B e-ticaret çözümlerini de katılımcılarla paylaştı. Bu çözümlerden Yandex Ads, her ay 105 milyondan fazla potansiyel müşteriye ulaşma imkanı sunan dijital reklam platformu olarak öne çıkıyor.

E-ticaret işletmelerine özel geliştirilen Yandex Ads Space ise sonuç odaklı ödeme modeliyle çalışan ve makine öğrenimi destekli yapısıyla dönüşüm oranlarını artırarak reklam yatırımlarının geri dönüşünü (ROAS) büyütmeyi hedefleyen reklam çözümü sunuyor.

Veriye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen Yandex Metrica

Yandex Türkiye'nin WORLDEF ISTANBUL 2025 kapsamında ayrıca dünyanın popüler web analiz aracından biri Yandex Metrica'yı tanıttı. Platform, veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemek amaçlıyor.

Yapay zeka ML destekli rakip analizi, anlık performans takibi, yerleşik A/B testleri ile Yandex Türkiye Merchant BI sistemleriyle entegrasyon sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yerel pazara özel yenilikçi çözümler sunarak Türkiye'nin stratejik iş ortağı olmayı taahhüt ettiklerini belirtti.

Popovskiy, "Ekosistemimiz, B2B e-ticaret alanında geniş fırsatlar sunuyor ve sektördeki şirketlerle işbirliği yaparak Türkiye'de dijital ticaretin geleceğini birlikte şekillendirmeyi heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.