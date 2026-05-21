Yandex AI'dan yapay zeka destekli reklam çözümleri

Yandex Türkiye, yapay zeka destekli uygulaması Yandex AI içinde işletmelere yönelik yeni reklam çözümlerinin kapalı beta testlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Neuro Ads teknolojisiyle desteklenen sistem, reklamları kullanıcıların ilgi alanları ve arama davranışlarına göre kişiselleştirerek içerikle doğal şekilde bütünleştiriyor. Reklamlar, kullanıcıya "Reklam" etiketiyle sunuluyor.

Türkiye'de yapay zeka tabanlı platformlar arasında işletmelere yönelik reklam çözümlerini test eden ilk platformlardan biri olan Yandex AI'nin kapalı beta sürecine, ilerleyen dönemde daha fazla şirketin dahil edilmesi planlanıyor.

Buna göre, kullanıcıların metroya en yakın süpermarketi araması gibi durumlarda ilgili mağazaların reklamları arama sonuçlarında gösterilebilecek. Reklamlar, içerikle uyumlu olması halinde yapay zeka asistanının yanıtları içinde de yer alabilecek ancak tüm reklamlar görsel olarak ayrıştırılarak açık biçimde etiketlenecek.

Reklamlar ayrıca kullanıcıların ilgi alanları ve Yandex AI ile etkileşimlerine göre oluşturulan kişiselleştirilmiş içerik akışında da gösterilebilecek. E-ticaret şirketlerinin ürün kartı reklamlarıyla platformda yer alabilecek.

Yandex Neuro Ads teknolojisi, kullanıcıların ilgi alanları ve platform etkileşimlerine ilişkin anonimleştirilmiş verileri analiz ederek milyonlarca reklam seçeneği arasından en uygun reklamı belirliyor.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki işletmelerin Yandex Ads hizmetlerine yaptığı yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 kat artarken, aynı dönemde Yandex Ads Space harcamaları 3,4 kat, Yandex Arama reklam yatırımları ise 2,1 kat yükseldi. Haritalar ve Navi üzerinden verilen reklamlarda da yıllık bazda yüzde 67 artış görüldü.

Tek arayüz, birden fazla fonksiyon

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk, Yandex AI süper uygulamasının arama, sohbet, internet gezintisi, kişiselleştirilmiş içerik akışı ve üretken araçları tek arayüzde bir araya getirdiğini belirtti.

Kullanıcıların uygulama üzerinden haber takibi yapabildiğini, bilgi edinebildiğini, yapay zeka asistanıyla sohbet edebildiğini, doktor randevusu oluşturabildiğini, çevrim içi alışveriş yapabildiğini ve bütçelerini yönetebildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu an kullanıcı deneyiminin önemli etkileşim alanlarında reklam gösterimlerini test ediyoruz. Hedefimiz, yapay zeka sayesinde reklamları kullanıcıların aramalarına ve ilgi alanlarına uygun hale getirerek hem kullanıcılar için gerçekten faydalı hem de reklamverenler için son derece etkili hale getirmek."