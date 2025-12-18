Yandex Ads'te üst düzey atama

Yandex Ads Türkiye Bölge Direktörlüğü'ne Edita Yıldız atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edita Yıldız, şirketin son iki yıldır Türkiye'deki reklamcılık faaliyetlerini yöneten Veronika Zueva'nın yerine göreve getirildi.

Zueva, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Balkanlar'ın yanı sıra Afrika da dahil olmak üzere yeni bölgelerde reklam teknolojilerinin ve stratejik ortaklıkların geliştirilmesi yönündeki çalışmaları denetlemeye devam edecek.

Teknoloji şirketlerinde reklam teknolojilerini geliştirme ve sektörün önde gelen oyuncularla iş ortaklıkları kurma konusunda 10 yılı aşkın tecrübesi bulanan Edita Yıldız, bu süreçte şirketlerin hedeflerine ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine önemli katkılar sağladı.

Yıldız'ın, büyük kurumlardan orta ve küçük işletmelere kadar her ölçekten şirkete etkili stratejik pazarlama kampanyaları hazırlama, reklam teknolojilerini geliştirme ve ürün yeteneklerini iş ortaklarının ihtiyaçlarına göre genişletme alanlarında uzmanlığı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Ads Türkiye Bölge Direktörü ???????Yıldız, Türkiye'de reklam pazarı teknolojilerine aktif şekilde yön veren ve iş ortaklarının büyümesine katkı sağlayacak yenilikçi çözümler geliştiren bir ekibin parçası olmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Yıldız, "Yandex Ads için stratejik öneme sahip bir pazar olan Türkiye'de kullanıcılar için teknolojik altyapının güçlendirilmesine, eğitim girişimlerine ve verimli iş çözümlerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Önümüzde büyük hedefler var. Ekibimizle ve iş ortaklarımızla birlikte, ülkemizin reklam sektöründe yeni bir atılım gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yandex Ads Büyüyen Pazarlar Müdürü Zueva da son iki yılda Türkiye'de güçlü bir ekip ve iş ortaklarıyla önemli ilişkiler kurduklarını vurguladı.

Zueva, bu faaliyetlerin Yandex Ads'in Türkiye'deki konumunu daha da güçlendirdiğine dikkati çekti.