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Yamanlar Domatesi için Tarla Günü

Yamanlar Domatesi için Tarla Günü
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İzmir'de Yamanlar Tarla Domatesi için düzenlenen etkinlikte üreticiler ve teknik ekipler bir araya geldi. Üretim alanları incelendi, yerel çeşitlerin korunması ve sürdürülebilir üretimin önemi vurgulandı.

İzmir'in önemli yerel tarımsal değerlerinden biri olan Yamanlar Tarla Domatesi için düzenlenen 'Tarla Günü' etkinliğinde üreticiler ve teknik ekipler bir araya geldi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı kırsal Yamanlar Mahallesi'nin bereketli topraklarında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, domates üretim alanlarında detaylı incelemelerde bulunuldu. Ürünün yetiştiricilik süreci ve mevcut durumunun ele alındığı programda, tarımsal üretimin verimliliğini ve kalitesini artırmaya yönelik görüş alışverişi gerçekleştirildi.

"Yerel çeşitlerin korunması ve geleceğe aktarılması öncelikli hedef"

Etkinlik süresince sahada değerlendirmeler yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, üreticilerin talep ve önerilerini tek tek dinledi. Görüşmelerde Yamanlar Tarla Domatesinin bölge tarımı açısından taşıdığı değere vurgu yapılırken; yerel çeşitlerin muhafaza edilmesi, sürdürülebilir üretimin devamlılığının sağlanması ve bölgeye özgü tarımsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kentin yerel tarımsal potansiyelini korumak ve geliştirmek amacıyla yürütülen teknik destek, eğitim ve saha çalışmalarının kesintisiz şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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