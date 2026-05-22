Yalova Teknopark sanayinin kalbinde teknoloji ve ar-ge üssü olacak

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Yalova Teknopark, sanayi ile teknolojiyi aynı çatı altında buluşturan yapısıyla bölgenin inovasyon merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Yerli, yeşil, yenilikçi, yüksek teknoloji ve yalın vizyonuyla kurulan Teknopark, girişimcilik, Ar-Ge ve teknoloji odaklı üretim alanlarında bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Yalova Makine İhtisas OSB ve Yalova Üniversitesi ana ortaklığında kurulan Yalova Teknopark'ın ortaklık yapısında Altınova Tersane Girişimcileri ve Yalova Ticaret Sanayi Odası da yer alıyor.

Sanayinin tam merkezinde konumlanan Yalova Teknopark, klasik teknopark modellerinden farklı bir şekilde sanayi ve üretim odaklı yapısıyla dikkat çekerken, sanayinin ihtiyacı olan teorik bilginin doğrudan üretim sahasına entegre edildiği ve somut ürün geliştirmeye odaklanan yapısıyla Türkiye'de öne çıkan sanayi odaklı teknopark modellerinden biri haline geliyor.

2025 yılı Eylül ayında birinci etap 5 bin 300 metrekarelik alanda faaliyetlerine başlayan Teknopark bünyesinde bugün 13'ü kuluçka firması olmak üzere toplam 32 firma çalışmalarını sürdürüyor. Savunma sanayi, yeşil teknolojiler, makine ve robotik teknolojileri, finans teknolojileri ve marine sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar bölgede teknoloji odaklı projeler geliştiriyor. Toplamda 25 bin metrekare kapalı alana ulaşması planlanan Yalova Teknopark, organize sanayi bölgesinde yer alması sayesinde, girişimciler ve firmalar, üretim yapan sanayi kuruluşlarıyla aynı ortamda çalışarak fikirlerini çok daha hızlı şekilde ürüne dönüştürme imkanı buluyor. Teknopark bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 23 akademisyen ile 21 firma arasında eşleştirme gerçekleştirilirken; Ar-Ge, patent, ticarileştirme, dijital dönüşüm, yapay zeka ve ileri üretim teknolojileri alanlarında ortak projeler geliştiriliyor.

Yalnızca fikir üreten değil, bu fikirlerin üretime, teknolojiye ve ekonomik değere dönüştüğü bir merkezi yapı haline gelen Teknopark, genç girişimciler ve yenilikçi iş fikirleri için kuluçka merkezi desteği sunan modeli ile de Yalova'nın teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlamaya başladı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı