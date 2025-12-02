Haberler

Yalova OSB'de katılımcı buluşması gerçekleştirildi

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, katılımcı firmalarla bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenleyerek güncel çalışmalar ve projeleri değerlendirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda, gelecek yıl için planlamalar ve mevcut yılın değerlendirmesi yapıldı.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm katılımcı firmaların davetli olduğu bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi.

Geleneksel hale gelen ve her yıl düzenlenen bu katılımcı buluşması, OSB yönetimi ile yatırımcıları bir araya getirerek güncel çalışmaların değerlendirildiği bir platform oluşturdu. OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen katılımcı ve üye bilgilendirme programı bu yıl da başarıyla tamamlandı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Program çerçevesinde sahada devam eden altyapı ve üstyapı projeleri, güncel yatırım süreçleri, planlanan çalışmalar ve projelerin ilerleme durumları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Toplantının en önemli başlıklarından biri ise katılımcılarla ortak akıl çerçevesinde mevcut yılın değerlendirmesinin yapılması ve önümüzdeki yıla yönelik planlamaların ele alınması oldu. OSB yönetimi tarafından yöneltilen sorular yanıtlanarak karşılıklı iletişim ve görüş alışverişi sağlandı.

Bilgilendirme sunumlarının ardından düzenlenen yemek programında katılımcılar bir araya gelerek hem kendi aralarında hem de OSB yönetimiyle istişarelerde bulunma fırsatı buldu.

Yalova Makine İhtisas OSB, katılımcılarıyla düzenli iletişim ve şeffaf bilgi paylaşımını sürdürmeye devam ederken, bölgedeki proje çalışmalarının eşgüdüm içinde ilerlemesi adına bu yıllık katılımcı toplantılarının gelecek dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
