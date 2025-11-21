Yalova'da Öğretmenler Günü İçin Çiçek Mezatı Hareketlendi

Yalova'daki çiçek mezatlarında 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hareketli günler yaşanıyor.

Kesme çiçek üretiminde söz sahibi illerden birisi olan Yalova'daki çiçek mezatlarında Öğretmenler Günü haftasında yüzbinlerce dal çiçek satışı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde esnaf en güzel çiçekleri müşterilerine sunmak için açık artırmada birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Mezatta satışlarda 2,5-3 kat artış yaşanırken bu hafta 250-300 bin dal çiçeğin satışının gerçekleştirilmesi bekleniyor. - YALOVA