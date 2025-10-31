Haberler

Yalova'da Kadınlar Atık Kağıttan Sepet Üretiyor

Yalova'nın Termal ilçesindeki Ortanca Kadın Girişimi Kooperatifi, atık kağıtları kullanarak estetik ve dayanıklı sepetler üretiyor. Kooperatif, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını desteklerken çevreye de katkı sağlıyor.

Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesinde kooperatif üyesi kadınların atık kağıttan ürettikleri sepetler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ortanca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, atık gazete ve kağıtlardan sepet üretiyor. Kadınlar hem aile ekonomilerine hem çevreye katkı sağlıyor. Koperatif Başkanı Banu Günay, turizmin ön plana çıktığı ilçede kurulan kooperatifle kadınlara destek sağlamak istendiğini söyledi. Kooperatifin üretim sürecinin tamamen el emeğine dayandığını belirten Günay, "Ham kağıt, önce şeritler halinde kesiliyor. Ardından ince demir çubuklarla sarılarak pipet formuna getiriliyor. Bu pipetler boyanıp vernikleniyor ve kuruduktan sonra örüme hazır hale geliyor. Üretim süresi tamamıyla boyutuna bağlı. Küçük bir sepet 15 dakikada çıkarken, büyük olanlar bazen iki gün sürüyor. Her bir ürünümüz farklı bir emek, farklı bir sabır istiyor" dedi.

Ürettikleri sepetlerin hem estetik hem de dayanıklı olduğuna vurgu yapan Günay, "Kağıttan yapılmasına rağmen bakanlar asla kağıt olduğunu anlamıyor. Biz söyleyince şaşırıyorlar. Zaten amacımız da dönüşümün mümkün olduğunu göstermekti. Atıl bir kağıdın işlendikten sonra nasıl değerli bir ürüne dönüşebileceğini kanıtlamak istedik" diye konuştu. - YALOVA

