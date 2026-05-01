Yalova'da İstihdam Kurulu toplantısı

Yalova'da 2026 yılı 2. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili paydaşların katıldığı toplantıda, 2026 yılı I. toplantısında alınan kararlar değerlendirilirken, yıl içerisinde uygulanması planlanan aktif iş gücü projeleri ele alındı. Toplantıda, 2026 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları, yeni dönem İşgücü Uyum Programları, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği almaya hak kazanan projeler ile aktif iş gücü programları hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kurulda, sosyal yardım alan vatandaşların İşgücü Uyum Programları'na yönlendirilmesi ve engelli istihdamına yönelik kariyer günü düzenlenmesi kararlaştırıldı. Mesleki eğitim gündeminde ise mesleki tanıtım fuarı düzenlenmesi ile 11. sınıf öğrencilerinin isteğe bağlı olarak işletmelerde staj programlarından faydalanmasına yönelik teklifler görüşüldü. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı