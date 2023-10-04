Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde 2023 yılının ilk 9 ayında toplam 25 bin 29 ton çıkış yapıldı. Eylül ayında ise 2 bin 20 ton sebze ve 456 ton meyve tüketimi gerçekleşti.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde 2023 Yılında 25 Bin Ton Ürün Çıkışı

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden 2023 yılının ilk 9 ayında toplam 25 bin 29 ton çıkış yapıldı.

2023 yılının ilk 9 ayında elde edilen verilere göre 25 bin 29 ton çıkışın gerçekleştirildiği Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde Eylül ayında 2 bin 20 ton sebze, 456 ton ise meyve tüketimi yapıldı. Sebze ve meyve verilerinin toplamına göre eylül ayı içerisinde 2 bin 476 ton tüketim yapıldı.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden Eylül ayı içinde en fazla tüketim 522 ton ile patates, 452 ile soğan, 383 ile domates ilk 3 sırada yer aldı. - YALOVA