Yalova Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı Yalova Belediyesi bünyesinde yer alan Personel A.Ş çalışanlarıyla ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Yalova Belediyesi bünyesinde yer alan Personel A.Ş çalışanlarıyla ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Temmuz ayından itibaren maaşlara ve sosyal haklara yansıyacak olan zam oranının konuşulduğu görüşmelere Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman, Volkan Dadaloğlu, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile işçi temsilcisi Salih Ayvaz katıldı. Yapılan ilk toplantıda taslak metin üzerinde karşılıklı istişareler yapılırken görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Yalova Belediyesi Dadaloğlu Yalova Ekonomi Haberler

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