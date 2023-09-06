Yahyalı'ya Yeni Sanayi Sitesi Müjdesi

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki yapılması planlanan Yeni Sanayi Sitesinin müjdesini verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem ve Yahyalı Belediyesi İmar Müdürlüğü personelleri ile toplantı yapan Başkan Esat Öztürk; Yahyalı'nın yeni bir sanayi sitesine ihtiyaç duyduğunu, belediye mimarlarının uzun süredir bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, projeyi en kısa zamanda ilgili bakanlığa sunacaklarını söyledi.

Başkan Öztürk; "Yaklaşık bir yıldır süren bir çalışmayı bugün masaya yatırdık. Verdikleri emekten dolayı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Buradan esnaflarımıza müjdeli bir haber vermek istiyoruz. Hem Esnaf Odası Başkanımızın hem de esnaflarımızın mutlu olacakları güzel bir proje hazırlandı. Projemiz artık son aşamaya geldi. Sanayi bölgesine gittiğimiz esnaflarımız dükkan konusunda bir sıkıntı olduğunu, bununda acilen çözülmesi gerektiğini bizlere söylüyorlar. Esnaflarımız müsterih olsunlar. Kendilerinin dertleriyle dertlenen bir belediye başkanları bir oda başkanları var. Bugün burada esnaflarımıza en güzelini en ucuza nasıl sunarız onun istişaresini yaptık. Milletvekillerimizden bu konuyla yakından ilgileneceklerinin sözünü aldık. Bizde bu ilçeye bir eser bırakalım, bu kubbede hoş bir seda bırakalım diye gece gündüz çalışıyoruz. Bunu da tamamlarsak şehirleşme yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Esnaf Odamızdan aldığımız bilgiye göre esnafımızın 300 dükkana ihtiyacı var. Yeni yapılacak sanayi sitesinde sosyal donatıları ile birlikte 300 dükkan olacak. Dükkanlar brüt 200 m olacak. Mevcut Sanayi sitesini taşıdığımız zaman 100 bin dönümlük bir konut alanı ortaya çıkıyor. Konut sıkıntı yaşayan ilçemize burası ilaç gibi gelecek. Zira buraya 1000 daire yapılacak büyüklüğe sahiptir" diye konuştu. - KAYSERİ