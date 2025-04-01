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Xi'an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi ve Baidu, Yapay Zeka Ortak Girişimi Kurdu

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Xi'an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi ve Baidu Group arasında kurulan Suzhou Pudu Co-Intelligence Technology Company, yapay zeka odaklı bir ortak girişim olarak faaliyete geçti. Şirket, yapay zeka araştırmaları ve teknolojilerini tüm sektörlere yaymayı hedefliyor.

Xi'an Jiaotong- Liverpool Üniversitesi ve Baidu Group arasındaki ortak girişim olan Suzhou Pudu Co-Intelligence Technology Company, yapay zeka ortak girişimi olarak faaliyete geçti.

Xi'an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi ve Baidu Group arasındaki ortak girişim olan Suzhou Pudu Co-Intelligence Technology Company, Baidu ve bir üniversite tarafından ortaklaşa kurulan Çin'in yapay zeka odaklı ortak girişimi olarak faaliyete geçti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirket, Baidu'nun baş bilim insanları, XJTLU'nun yapay zeka araştırmacıları, politika yapıcıları ve sektör liderlerini bir araya getirerek en yeni teknolojiler, yapay zeka araştırmaları, ilgili politikaların yorumlanması ve sektördeki kişisel deneyimleri hakkındaki düşüncelerini paylaşmak üzere Pudu Co-Intelligence AI Forum'u başlatacak. Şirket, yapay zeka becerilerini yazılım, akıllı cihaz ve bilgi işlem altyapısına entegre etmek için yerel aktörlerle birlikte çalışacak ve yapay zekanın faydalarını tüm sektörlere yayacak endüstri ihtiyaçlarına hızlı yerel yanıt verilmesini sağlayacak."

Baidu Başkan Yardımcısı Dr. Dou Shen şunları söyledi: "XJTLU ile yapılan bu ortak girişim, Baidu'nun yapay zeka alanında üniversite-işletme işbirliğine yönelik derinleşen taahhüdünü temsil ediyor."

XJTLU İcra Kurulu Başkanı Profesör Youmin Xi de şöyle konuştu: "Üniversitelerdeki araştırma ve yetenek gelişimini gerçek dünyadan endüstriyel senaryolarla harmanlayarak, yapay zeka da dahil olmak üzere, en son teknolojilerden yararlanmak suretiyle araştırmaların somut uygulamalara dönüştürülmesini hızlandırabiliriz." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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