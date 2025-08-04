XCMG Dünya Becerileri Yarışması Sonuçlandı

XCMG Machinery, XCMG Dünya Becerileri Yarışmasını tamamladı.

İnşaat makinelerinde faaliyet gösteren XCMG Machinery, XCMG Dünya Becerileri Yarışmasını tamamladı. Şirket, dünya çapında satış sonrası hizmet kapasitesini artırma konusunda stratejik bir adım attı.

Şirketin küreselleşme stratejisi kapsamında düzenlenen yarışma, 24 ülkeden 90'dan fazla teknisyeni yüksek riskli beceri yarışmaları için bir araya getirdi. Zorlu yarışmaların ardından, XCMG ekipmanlarının bakım ve onarımında dünya standartlarında uzmanlık sergileyen 24 seçkin servis mühendisi kazanan olarak öne çıktı.

Çin'in Dünya Becerileri Ağır Vasıta Bakımı Ulusal Eğitim Ekibinin üyesi Liu Haifeng, "Yarışma, beceri doğrulama, uygulamalı değerlendirme ve profesyonel sertifikasyonu bir araya getiriyor. Bu yaklaşım XCMG'nin küresel yetenek ekosistemini güçlendirerek doğrudan dünya çapında daha hızlı ve daha güvenilir müşteri desteğine dönüşüyor" diye konuştu.

XCMG Güney Amerika Servis Mühendisi Amilton da Silva Sousa, "Gerçek zafer, edindiğimiz bilgiydi. Sadece yarışmak için değil, öğrenmek ve bu bilgileri Brezilya'daki ekibimle paylaşmak için geldim. Buradaki her katılımcı bir kazanandır" dedi. - İSTANBUL