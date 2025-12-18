World Bridges Zirvesi, 70 ülkeden büyükelçi ve bakanları aynı çatıda buluşturdu

MALTEPE Üniversitesi ev sahipliğinde, Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF), Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle 'World Bridges – Industry, Trade & Health' Uluslararası Zirvesi düzenlendi. Zirve; 70 ülkeden büyükelçi, bakanlar, parlamenterler, üniversite rektörleri, uluslararası fon temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

'World Bridges – Industry, Trade & Health' Uluslararası Zirvesi, İstanbul'u küresel sağlık, ticaret ve diplomasi ekseninde önemli bir buluşma noktasına dönüştürdü. Zirve; 70 ülkeden büyükelçi, bakanlar, parlamenterler, üniversite rektörleri, uluslararası fon temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, çok boyutlu ve sürdürülebilir uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırladı.

Zirveye Gana Ekonomi Bakanı'nın katılımı, özellikle yatırım diplomasisi ve ekonomik iş birlikleri açısından dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Zirvenin açılış konuşması, ev sahibi kurum adına Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş tarafından gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Çetintaş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün burada, modern dünyanın en stratejik kesişim alanlarından biri olan sağlık, endüstri ve diplomasiyi birlikte ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Maltepe Üniversitesi adına saygıyla selamlıyorum. Son yıllarda yaşadığımız küresel gelişmeler bize açıkça göstermiştir ki; sağlık artık yalnızca tıbbi bir konu değil, aynı zamanda bir milli güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma meselesidir. Sağlığı güçlü kılmanın yolu, sağlam bir endüstriyel altyapıdan ve bu altyapıyı dünyaya entegre eden etkin bir diplomasiden geçmektedir. İlaçtan tıbbi cihaza, aşı teknolojilerinden dijital sağlık çözümlerine kadar her alanda yerli ve milli kapasitemizi geliştirmek, dışa bağımlılığı azaltmak temel hedefimizdir.

"Güçlü bir sağlık endüstrisi yalnızca kendi toplumuna hizmet etmekle kalmaz; aynı zamanda küresel ölçekte rekabet eden, yüksek katma değer üreten bir ekonomik güç unsuru haline gelir. Türkiye, sahip olduğu sağlık altyapısı ve insani kapasiteyle bugün yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir 'yumuşak güç' aktörü konumundadır. Pandemi sürecinde gerçekleştirilen sağlık yardımları, tıbbi tahliyeler ve sağlık turizmindeki başarılar bunun en somut göstergeleridir. Diplomasi yalnızca masada yürütülen müzakerelerden ibaret değildir; aynı zamanda bir ülkenin sunduğu şifa kapasitesiyle gönüller kazanmasıdır. Sağlıkta iş birliği, barışa ve ortak refaha açılan en güçlü diplomatik kapılardan biridir. Hedefimiz nettir; Üreten bir sağlık endüstrisi, iyileştiren bir sağlık sistemi ve barışa hizmet eden bir sağlık diplomasisi."

'WORLD BRIDGES: SAĞLIK DİPLOMASİSİNDE YENİ BİR KÜRESEL MODEL'

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ise şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul'da dünya buluştu. Bizler burada yalnızca sektörleri değil; ülkeleri, halkları ve gelecek vizyonlarını birbirine bağlayan köprüler kuruyoruz. Sağlık artık sadece bir hizmet alanı değil; barışın, güvenin ve sürdürülebilir iş birliğinin evrensel dilidir."

Zirve kapsamında; Sağlık turizmi ve uluslararası hasta hareketliliği, yapay zeka ve dijital sağlık çözümleri, akademi–sanayi–kamu iş birlikleri, küresel fonlar ve yatırım modelleri, bölgesel sağlık merkezleri ve kamu–özel ortaklıkları başlıkları, çok paydaşlı paneller, özel oturumlar ve B2B görüşmeler ile ele alındı.

Türkiye'nin sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumu; zirvede Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtaları arasında doğal bir köprü ülke olarak belirtildi. World Bridges Zirvesi, sağlık turizmi, yatırım diplomasisi ve bilim diplomasisini aynı platformda buluşturarak Türkiye merkezli yeni bir küresel iş birliği modeli sundu.