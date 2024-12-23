Woody Allen'ın Yeni Filmi 'Şans Eseri' Türkiye'de

Sinemanın önde gelen yönetmenlerinden Woody Allen'ın yazıp yönettiği Coup de Chance (Şans Eseri), 26 Aralık'ta Türkiye'de ilk kez TV+ platformunda izleyiciyle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şans Eseri, Paris'in seçkin bir mahallesinde, muhteşem bir dairede yaşayan ve başarılı kariyerleriyle öne çıkan Fanny (Lou de Laage) ve Jean (Melvil Poupaud) çiftinin hikayesini konu ediniyor.

Woody Allen'ın hem yazarlığını hem de yönetmenliğini üstlendiği film, Paris'te geçen tesadüfler ve beklenmedik olayların insanların hayatlarına olan etkilerini konu ediniyor.

Allen'ın İngilizce dışında bir dilde çektiği ilk yapım olan Şans Eseri, ayrıca yönetmenin Midnight in Paris'ten (2011) sonra tamamen Fransa'da çekilen ikinci filmi olma özelliğini taşıyor. 2003 yapım film, 80. Venedik Film Festivali'nde ilk gösterimini yapmış ve olumlu eleştiriler aldı.

Filmde, eski bir arkadaşın ortaya çıkışıyla ideal bir ilişkinin nasıl karmaşık bir hal alabildiği gözler önüne seriliyor.

Birbirlerine ilk karşılaşmalarından itibaren aşkla bağlı olan ideal çiftin hayatı, Fanny'nin tesadüfen eski lise arkadaşı Alain (Niels Schneider) ile karşılaşmasıyla değişiyor.

Bu beklenmedik karşılaşma, Fanny ve Alain'in sık sık görüşmeye başlamasıyla, çiftin ideal evliliğini sarsacak olayların fitilini ateşliyor.