WEF'den Türkiye'ye Stratejik Değerlendirme

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde rolünü güçlendirmek, yatırım çekmek ve ekonomik dayanıklılığını artırmak için elverişli bir konumda bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

WEF'ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul'da WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'nın gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda küresel siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Değişen jeopolitik dinamikler ve ekonomik parçalanma küresel öncelikleri yeniden şekillendirirken, bu toplantı diyalog açısından kritik bir zamanda gerçekleşti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında köprü görevi gördüğünün altı çizilirken, "Türkiye, değişen jeopolitik dinamikler ve ticaret akışları içinde stratejik bir rol oynamaktadır." denildi.

Türkiye'nin güçlü sanayi tabanına işaret edilerek, küresel sahnede etkisi giderek artan önemli bir G20 ekonomisi konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, ticaret, yatırım ve üretim ağları için de Türkiye'nin önemli bir dayanak noktası yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bölgeler arası benzersiz bağlantı ağı ve önemli pazarlara erişim imkanına sahip olduğu vurgulanırken, "Türkiye, küresel değer zincirlerinde rolünü güçlendirmek, yatırım çekmek ve ekonomik dayanıklılığını artırmak için elverişli bir konumdadır." ifadesine yer verildi.

WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'nda farklı sektörlerden liderlerin bir araya geldiği bilgisine yer verilirken, Türkiye'nin ortaklıklarını derinleştirme, küresel ekonomik rolünü güçlendirme ve birbiriyle bağlantılı dünyada büyümenin kilit bağlantı noktası olarak konumunu pekiştirme hedefini ilerlettiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
