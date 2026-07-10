Haberler

Dünya Ekonomik Forumu'nun raporunda enerji, sağlık, bilişim ve üretim öne çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Ekonomik Forumu, enerji, sağlık, bilişim ve üretimde dönüşüm yaratacak 2026'nın en yükselen 10 teknolojisini duyurdu. Raporda, elektrikli araçlardan şebekeye enerji aktarımı, doğrudan lityum çıkarma, mRNA kanser aşıları ve kuantum güvenlikli kriptografi gibi yenilikler öne çıkıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun '2026'nın En Yükselen 10 Teknolojisi' raporunda; enerji, sağlık, bilişim ve üretim alanlarında dönüşüm oluşturacak yenilikler öne çıktı.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), '2026'nın En Yükselen 10 Teknolojisi' raporunu paylaştı. Frontiers iş birliğiyle hazırlanan raporda, önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde laboratuvarlardan çıkarak günlük yaşama ve sanayiye yayılması beklenen teknolojiler sıralandı. Rapor; enerji, sağlık, bilişim ve üretim alanlarında dönüşüm oluşturacak yeniliklere odaklandı.

Raporda öne çıkan teknolojiler arasında; elektrikli araçlar ve bataryaların ihtiyaç anında şebekeye enerji verebilmesini sağlayan 'everything-to-grid' sistemleri, lityumu daha hızlı ve çevreye daha az zarar vererek üreten doğrudan lityum çıkarma teknolojisi ve kişiye özel tedavilerin önünü açabilecek mRNA tabanlı kanser aşıları yer aldı. WEF ayrıca, fiziksel dünyayı anlayıp tahmin edebilen yeni nesil yapay zeka sistemleri olan 'world models' ile gelecekte kuantum bilgisayarların saldırılarına karşı veri güvenliği sağlamayı amaçlayan kafes (lattice) tabanlı kriptografi teknolojisini de geleceğin en önemli yenilikleri arasında gösterdi. Raporda, önümüzdeki dönemde asıl başarının yalnızca yeni teknolojiler geliştirmek değil, bunları doğru yatırımlar, uygun düzenlemeler ve uluslararası iş birliğiyle güvenli biçimde yaygınlaştırmak olacağı vurgulandı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler

Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarları böyle aklamışlar
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine ağlamamak için bakın ne yaptı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin ellerinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin ellerinden oldu
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı